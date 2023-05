A Prefeitura de Rio Branco, em parceria om a Caixa Econômica Federal (CEF), anunciou na manhã desta sexta-feira (12), a liberação para o saque do FGTS aos atingidos pela última enchente na capital que possuam saldo na conta.

O atendimento será iniciado na próxima segunda-feira (15). A prefeitura realizou, durante este período, um mapeamento de áreas atingidas assim como visita in loco em 65 bairros e 22 comunidades rurais atingidas.

Durante o comunicado, o prefeito reforçou o compromisso com os que mais precisam, mas que só tem direito quem realmente foi alagado, pois a transparência e a seriedade da coisa pública são marcas da gestão. Ele explica que demorou um pouco, mas está dentro do prazo como determina a lei.

“Primeiro nós tínhamos que atender as famílias num socorro inicial, com sacolão, limpeza das ruas. Em seguida, sabendo aonde foi atingido, entramos com todo esse trabalho feito pela Defesa Civil para definir aonde realmente tem as pessoas que moram e que têm o direito, porque isso é um dinheiro federal, tem que ser muito minucioso”, ressaltou o prefeito.

Para fazer o pedido de saque do FGTS, a pessoa deve acessar o aplicativo próprio da Caixa. Caso haja alguma dificuldade no manuseio do aplicativo, o beneficiado pode dirigir-se ao prédio da Seinfra, ao lado da prefeitura para atendimento presencial, que ocorrerá até o dia 16 de junho, das 8h às 14h.

(…)

