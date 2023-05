O título da música é Casa de Praia...(Home By The Sea)

Icônica!

Talvez a melhor de todas do Gênesis e Phil Collins…

Versos fundamentais, intercalados, dizem:

//Se escondendo num ponto cego(…)

//Alguma coisa não está certa(…)

//Escalando através de uma janela…(…)

//Sombras sem substancias…na forma de homens(…)

//Sonhando com o tempo em que estávamos livres(…)

//Sit down, sit down …Sente-se, sente-se…(…)

//Coisas que fazemos durante a vida…(…)

É uma música pra fazer cair algumas gotas de lágrimas dos olhos…

E essas gotas nos olhos é só pra quem as tem…

Linda demais…!

Ouça…

J R Braña B.