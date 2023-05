Diz a imprensa(OGlobo), citando ‘especialistas’ a favor da dolarização dos preços dos combustíveis:

-O fim da política de paridade de importação (PPI) pela Petrobras com o objetivo de reduzir os preços da gasolina e do diesel ao consumidor final pode não só afetar os resultados financeiros da estatal como não chegar por completo nos postos de combustíveis, dizem especialistas do setor.

(…)

Grifo meu: simples de entender…a paridade internacional (eufemismo para dolarização do preço da gasolina) só resolveu o problema dos acionistas e da própria empresa, que cresceram seus lucros em cima da exploração do consumidor brasileiro. Os preços na bomba só subiram…logo…

J R Braña B.