by JLab – Essa iniciativa (leitura em dose curta) é de grande importância para a cultura do nosso país.

Bate pronto: em poucos segundos é possível refletir sobre questões humanas e cotidianas…

Oração aos Moços”, de autoria de Ruy Barbosa:

‘Mocidade é idealismo. Quando o homem chega à minha idade, os sonhos do futuro cessam, e ele começa a ver as coisas pelo que elas são. Mas a mocidade vê as coisas que não são e pergunta por que não. Idealismo é a própria essência da juventude. É ele que a torna grande, que a eleva acima dos interesses mundanos e mesquinhos. É o idealismo que inspira as grandes obras e as grandes realizações. Sem ele, a história da humanidade seria um vazio. Mas o idealismo deve ser temperado pela sabedoria, pela paciência e pela perseverança. Deve ser aceso pela paixão e mantido pela razão. O idealismo não é uma utopia, mas sim a busca constante pela perfeição. É o que nos leva a lutar pelos nossos sonhos e acreditar que podemos transformar o mundo’.

PS¹: uma busca constante pela perfeição e pela transformação do mundo em um lugar melhor para todos. Boa noite.