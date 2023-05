by JLab – Confraria prepara uma noite iluminada que ficará na memória de todos presentes, com a presença do Dito cantando e tocando Skank.

Bate pronto: como eu sempre escrevo, a música é capaz de unir as pessoas e transformar o ambiente.

PS¹: 20-M na Confraria, rua parque da maternidade, 46 – Capoeira, Rio Branco, AC