O valor da gasolina deve baixar no Acre nos próximos dias. Isso porque o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) publicou no Diário Oficial da União (DOU) na última quarta-feira, 10, o Ato Cotepe/PMPF Nº 13/2023, que estabelece a tabela do preço médio ponderado ao consumidor final para os combustíveis.(…)

Grifo meu: é dificil acreditar no Procon quando o assunto é defesa do consumidor…nunca agiu durante o desgoverno Bolsonaro, quando o preço do litro da gasolina em Rio Branco chegou R$ 8 o litro e em alguns municípios a escandalosos R$ 15.

