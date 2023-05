by JLab – Contudo, permita-me fazer um contraponto. Não são só os números, mas sim a essência das entrelinhas do jogo, na qual a equipe brasileira do Fluminense (completa) comandada por Fernando Diniz, é muito melhor. Fluminense, indubitavelmente, conta com a figura magnética de Ganso, um jogador de rara habilidade que cativa os corações e imaginações do mundo. A apreciação estética, a criatividade tática e a presença única de jogadores como Fábio, Alexsander, André, Marcelo, Johns Árias e Ganso são elementos que nos transportam a um universo mágico dentro das quatro linhas.

Bate pronto: O Manchester City que busque suas glórias, pois o tricolor paira como uma estrela incomparável nos céus do futebol.

TELEPRENSA – O Manchester City pôs fim nesta quarta-feira ao sonho do Real Madrid de lutar por um novo título da Liga dos Campeões e avançou para a final de 10 de junho no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, o que significará a quarta para o seu técnico, Pep Guardiola, que agora buscará conquistar sua terceira ‘Orejona’ como treinador e, diante da equipe madrilenha, alcançou a marca de cem vitórias na principal competição continental para buscar a triplete.

PS¹: triplete é tríplice coroa.