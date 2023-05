by JLab – Encontro entre a genialidade da treinadora e a maestria do time das Laranjeiras.

GE – A reapresentação do Fluminense na tarde desta quinta-feira, após o empate em 0 a 0 com o Flamengo na Copa do Brasil, teve uma visita ilustre: Pia Sundhage. Aos 63 anos, a técnica sueca da seleção brasileira feminina esteve no CT Carlos Castilho para conhecer a estrutura do local, que poderá ser utilizado na preparação para a Copa do Mundo Feminina, e acompanhou o treino comandado por Fernando Diniz. Ela elogiou a intensidade e disse ser uma apreciadora do “Dinizismo”:

– Eu gosto bastante do jeito que o time joga, é bem intenso, com alta pressão e afins. Eu estava sentada na lateral do campo e pude perceber o quão técnicos são alguns desses jogadores. É tão rápida a troca de direção. Se comparado ao futebol feminino, é um jogo mais rápido, mas estamos alcançando esse ritmo no feminino também, então eu aprecio muito essa intensidade – declarou, em entrevista ao site oficial do clube.

PS¹: Eu espero ver um dia a treinadora no comando tricolor, seria um encontro entre a experiência sueca e a rica história do Fluminense. Quem sabe uma parceria de grande sucesso?