A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil, em parceria com a Caixa Econômica Federal, iniciou na última segunda-feira (15), o atendimento presencial às famílias atingidas pela enxurrada e enchente do rio Acre que têm direito para o saque do FGTS Calamidade Pública.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, tenente-coronel Cláudio Falcão, esclareceu que a solicitação é realizada apenas pelo aplicativo da Caixa e que desde a última quinta-feira, já está liberado. Ele aproveitou para falar como funciona o atendimento presencial.

“Caso, através do aplicativo da Caixa, a pessoa não esteja conseguindo, por algum motivo, ela pode procurar o nosso atendimento presencial da Prefeitura de Rio Branco com a Caixa para poder efetivar o cadastro. Mas antes, é necessário que sejam feitas as tentativas através do aplicativo”, disse.

O coordenador ainda explicou que nessa segunda-feira foi divulgado um calendário com a relação de 21 bairros que já estão liberados pela Caixa para fazer o saque do FGTS. E que os demais bairros ainda estão em análise para que também sejam liberados.

“O calendário divulgado visa facilitar a vida de todos, ou seja, nós temos os dias específicos para cada bairro, então as pessoas que são dos bairros relacionados podem procurar atendimento presencial depois das tentativas através do aplicativo para poder ter esse atendimento. É importante que a pessoa venha no dia do seu bairro para não tumultuar”, falou.

(…)

“Todos os 65 bairros afetados pelas inundações e enxurradas serão inseridos e também as 22 comunidades rurais, então é só ter um pouco de paciência que nós teremos até o dia 23 de julho para realizar o pagamento, tem tempo hábil para que todos sejam atendidos”, finalizou.