Do governo do Acre, a propósito da visita do ministro da justiça, Flávio Dino, hoje em Brasiléia

-Temos uma grande área fronteiriça e a realização deste seminário é muito importante para que os problemas existentes sejam apresentados e solucionados – afirmou a vice-governadora Mailza.

Entrega de viaturas, equipamentos e aporte de R$ 99,1 milhões para a Segurança Pública

Durante o evento, o Estado recebeu do governo federal seis viaturas do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), nove drones, 14 veículos descaracterizados, munições, armamentos e equipamentos. Ao todo, os investimentos somam mais de R$ 3,1 milhões. (…)

O senador Petecão, atual presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, agradeceu o apoio da União ao estado. “Toda ajuda é sempre muito bem-vinda, principalmente para esta região de fronteira, que tanto precisa de investimentos.’

