Numa agenda proporcionada pelo senador Petecão, o ministro da justiça esteve nesta sexta, 19, no município de Brasiléia, na fronteira do Acre com a Bolívia.

Flávio Dino já conhece o Acre….

Quando deputado federal esteve numa agenda política, onde juntamente com Ciro Gomes, proferiram uma palestra acerca da reforma política que, à época, estava em debate no Congresso.

Desta Flávio Dino volta como ministro e a agenda é das mais importantes: as fronteiras secas(e abertas do Acre com a Bolívia e o Peru).

Veja vídeo do ministro Flávio Dino gravado com exclusividade para oestadoacre por Juan Díaz…direto de Brasiléia.

J R Braña B.