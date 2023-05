A Assembléia Legislativa foi representada por 12 deputados no seminário “Ações para Enfrentamento aos Crimes nas Fronteiras do Arco Norte Brasileiro”, realizado na sede do SENAC, nesta sexta-feira, em Brasiléia, com a presença do ministro da Justiça, Flavio Dino.

Os parlamentares foram debater com o ministro e sua equipe, as ações para combater os crimes transfronteiriços, na região de fronteira. O Acre tem 144 km de faixa internacional com Bolívia e Perú, área considerada de atuação dos narcotraficantes.

Presidente da Comissão de Segurança Pública da ALEAC, o deputado Arlenilson Cunha disse que a presença do ministro reforça a necessidade de investimentos do governo federal no aparelhamento das forças de segurança.

“A Assembleia Legislativa não vai ficar alheia a esse debate. O ministro anunciou mais de noventa milhões para a segurança do estado e isso envolve todos nós, porque iremos sugerir e acompanhar a execução desses recursos“, disse.

O vice presidente da mesa diretora, deputado Pedro Longo, reforçou as palavras do colega e pontuou também, que os investimentos do governo federal fazem aumentar a responsabilidade do parlamento estadual.

“Segurança sempre será uma responsabilidade de todos. Vimos aqui uma excelente iniciativa do governo federal, e iremos com certeza ajudar o governo do estado nessas ações”, garantiu.

Deputadas destacam enfrentamento da violência contra mulheres

O ministro Flavio Dino entregou vinte viaturas para a reforçar a atuação das Forças de Segurança no combate à violência contra a mulher. Os carros serão destinados paras as delegacias especializadas e para a Patrulha Maria da Penha. As deputadas Maria Antônia e Michele Melo enalteceram o investimento na área e destacaram a política estadual de auxílio as mulheres vítimas de violência doméstica. “Nós aprovamos na Aleac a Lei que criou a secretária da Mulher, e quando vejo esse tipo de investimento voltado para garantir os diretos de nós mulheres, fico muito feliz”, disse Maria Antônia.

Para Michele Melo, os investimentos que o Acre recebeu no evento, fazem aumentar a responsabilidade do parlamento estadual.

“Cada um de nós deputados temos uma parcela de responsabilidade, quando somamos forças para atuar no combate à violência de gênero, demonstramos que toda causa importa”, finalizou.

Também estiveram no evento os deputados Clodoaldo Rodrigues, Fagner Calegario, André Vale, Edvaldo Magalhães, Gene Diniz, Afonso Fernandes, Tadeu Hassem e Eduardo Ribeiro.

Aleac