by JLab – Leitura em dose curta é como uma pílula que exibe um mundo de possibilidades…

Bate pronto: Clarice nos conduz ao coração solitário de Macabéa, ao mesmo tempo em que nos revela um lampejo de esperança no interior de seu coração, uma força latente aguardando o momento certo para emergir.

Página 124 do livro “A Hora da Estrela”: Clarice Lispector

Macabéa caminhava pela avenida deserta. Seu passo hesitante ecoava no silêncio da noite. Era uma criatura frágil, quase imperceptível aos olhos dos outros. Sua presença se diluía entre as sombras, assim como sua existência no mundo.

No íntimo de Macabéa, um turbilhão de pensamentos e emoções se chocava, mas sua voz não encontrava eco. Ela buscava sentido naquela cidade imensa, onde cada rosto parecia um enigma a ser decifrado. Os carros passavam velozes ao seu lado, indiferentes à sua insignificância.

Seus olhos, perdidos no horizonte, refletiam a solidão e a melancolia de quem se sente deslocado no mundo. Macabéa era uma estrangeira em sua própria vida, uma personagem de papel em um enredo que não compreendia. Ela ansiava por algo mais, por algo que desse sentido à sua existência vazia.

No entanto, a cidade parecia sussurrar em seu ouvido que ela não era digna de grandes sonhos. Macabéa era apenas uma entre milhões, uma alma esquecida nas margens da sociedade. Seus passos eram imperceptíveis, assim como sua voz. Ela se sentia como uma estrela apagada em meio ao brilho intenso das luzes da cidade.

Mas em meio à sua aparente insignificância, Macabéa carregava uma centelha de esperança. Ela sabia que dentro de si havia uma força que ainda não havia se revelado. E enquanto caminhava naquela noite solitária, ela alimentava o fogo dessa chama interior.

Macabéa era a personificação da contradição humana, um ser que carregava em si uma complexidade oculta. Por trás de sua aparência frágil, havia uma força indomável que ansiava por se manifestar. Ela estava determinada a encontrar seu lugar no mundo, a desvendar os mistérios de sua própria existência.

E assim, enquanto o vento sussurrava segredos em seu ouvido, Macabéa continuava sua jornada solitária. Ela sabia que o caminho não seria fácil, mas estava disposta a enfrentar cada desafio que a vida lhe apresentasse. Pois dentro dela, mesmo que quase imperceptível, havia uma estrela que brilhava, esperando o momento certo para se revelar ao mundo.

PS¹: nos inspira a refletir sobre nossas próprias jornadas.