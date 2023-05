O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado da secretária municipal de Educação, Nabiha Bestene, visitou na manhã desta sexta-feira (19) o Centro Educacional Infantil Maria Danila Pompeu, no bairro Cidade do Povo.

O centro atende 280 crianças, desde 1 ano e sete meses em período integral, até 5 anos de idade, preparando-as para o ensino fundamental, como explica a diretora Lara Cristina.

“Estamos tendo a primeira experiência este ano com a turminha de 1 ano e sete meses, e futuramente, paro o início do segundo semestre teremos o piloto. Já saiu o edital para o piloto do berçário. É um ano de muita experiência, de tudo novo e desafiador.

Segundo o prefeito, hoje temos 10 creches em Rio Branco atendendo crianças de 1 ano e 7 meses. Ele se diz feliz porque este é um sonho antigo, e que isso é uma prova do compromisso da prefeitura com a educação municipal. Ele explica ainda que o projeto dos berçários já existe no plano de governo e que em breve deve ser iniciado.

“So tinha creche a partir de dois anos, e eu questionava, porque não tem a partir dos 4 meses? Nós estamos iniciando, essa aqui é uma creche piloto para crianças a partir de 4 meses. Infelizmente a pandemia atrasou nosso cronograma, mas se Deus quiser, deste ano para o próximo nós vamos implantar essa creche piloto para crianças de 4 meses a 2 anos.”

(…)