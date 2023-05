Com mais de R$ 121 milhões em obras, governo do Acre melhora a vida da população e gera milhares de postos de trabalho

(…)Somente a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) realiza uma série de intervenções, que juntas somam R$ 35,7 milhões e contribuem com a criação de 2.363 postos de trabalho diretos e indiretos, em reformas e construções de prédios, urbanização, pavimentação de ruas, serviços de drenagem e sistemas de abastecimento de água tratada. (…)

Hospital de Sena

(…)a reconstrução do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, segue para a fase de finalização. As obras já estão 55% concluídas. A futura unidade de referência em saúde na regional do Purus será sete vezes maior que a estrutura existente, saindo dos atuais mil metros quadrados de área construída para sete mil metros quadrados.

Com investimento de R$ 13,7 milhões, provenientes de recursos próprios do Estado e de emendas parlamentares, o moderno prédio de dois pavimentos contará com 50 leitos de enfermaria, sala de estabilização de pacientes, posto de enfermagem, laboratório, raio-x, ultrassonografia, consultórios médicos, setor administrativo e estacionamento,(…)

(…) A expectativa é de que a unidade fique pronta nos próximos 180 dias”, informou o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.(…)

Rodoviária em Sena

Na terceira maior cidade acreana, o governo já concluiu e entregou as reformas da Rádio Difusora AM e Aldeia FM e do terminal rodoviário. Juntos, os investimentos somam R$ 966,9 mil. (…)

Grifo meu: aqui não mudou nada…esse terminalzinho(uma parada não é rodoviária) já nasceu superado…esse tipo de modelo rodoviário não existe mais…. – J R Braña B.

(…)Ponte de Sena

(…)a construção da nova ponte sobre o Rio Iaco é uma realidade. Iniciada em março de 2022, 60% da estrutura já está erguida e a previsão é de que a obra seja concluída até dezembro deste ano. Atualmente, os trabalhos se concentram na produção das vigas de concreto. (…)

