O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), recebeu em seu gabinete nesta segunda-feira (22) a presidente do Rotary Club de Rio Branco, Maria Rosinéia da Silva, para tratar sobre coleta e geração de emprego e renda através da reciclagem de lixo.

A Aleac se comprometeu a coletar as garrafas pets usadas no prédio do poder Legislativo para destinar ao Rotary. Após receber o lixo reciclável, o Rotary Club, associação que tem como missão fomentar e apoiar a realização de projetos de serviços comunitários, enviará as garrafas até famílias que trabalham com recicláveis em Rio Branco, gerando assim emprego e renda a centenas de acreanos.

Luiz Gonzaga, que defende a implantação de projetos sociais como ferramenta de desenvolvimento econômico, apoiou a ideia e colocou à Aleac à disposição do Rotary Club. O parlamentar se mostrou animado com a possibilidade de um gesto de conscientização ambiental poder gerar renda às famílias que trabalham com lixo reciclável.

“Fiquei muito feliz em receber a presidente do Rotary para tratarmos de um assunto de suma importância que é a destinação correta do lixo e a possibilidade dessa atitude gerar emprego e renda a muitas famílias. A Aleac sempre estará atenta às causas sociais e ambientais do nosso estado”, disse Gonzaga.

A presidente do Rotary agradeceu a disponibilidade do presidente da Aleac em recebê-la para tratar da parceria que vai beneficiar centenas de pessoas.

“Fico grata ao presidente da Aleac por nos receber e tratar essa pauta com a devida importância. Assinamos um termo de cooperação onde a Aleac irá coletar garrafas pets e plásticos e nos enviar. Em seguida destinaremos esse lixo para as pessoas que trabalham com reciclagem. Estamos honrados com essa parceria com a Aleac”, disse.

