oestadoacre – No estádio Florestão, palco de tantas emoções do futebol acreano, as jovens equipes do Andirá e Sena Madureira encontram-se (já já) às 14h45 deste dia(23) nublado. A expectativa paira sobre o duelo, e palavra de torcedor ganha vida: -2 a 1 para o Sena Madureira, disse Seu João, 65 anos e morador do bairro Placas em Rio Branco. Enquanto eu perguntava ansiosamente pelo placar do jogo, Seu João, um senhor de cabelos grisalhos e olhar nostálgico, adentrava num mundo de lembranças do futebol acreano de outrora. Cada palavra parecia tecer um novo velho poema do futebol daqui: -naqueles tempos, no futebol, gente simples dividia espaço com intelectuais, comerciantes, políticos… Eu já ia embora, quando Seu João, envolto numa atmosfera de esperança e paixão finaliza: -nossos jogadores deixaram e deixam suas marcas, são os heróis anônimos.

PS¹: Entrada gratuita

PS²: Transmissão da rádio difusora acreana.