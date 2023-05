oestadoacre – Na manhã desta quarta-feira(24), a Receita Federal liberou consulta 1º lote de restituição do Imposto de Renda. Desde às 10h, o serviço de consulta está disponível. Para saber se a restituição está pronta para ser resgatada, é necessário acessar a página da Receita na internet. Caso prefira, o contribuinte poderá utilizar os aplicativos da Receita, disponíveis para download na Apple Store ou na Google Play. De acordo com as informações fornecidas pela Receita Federal, o primeiro lote será pago dentro de uma semana, no dia 31 de maio. Vale ressaltar que, caso o contribuinte não resgate o valor da restituição no prazo de um ano, ele deverá requerê-lo pelo Portal e-CAC, disponível no site oficial da Receita Federal.