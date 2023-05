Mais cedo fui ao NYT pago (0,25 centavos de Dólar por semana) ler uma extensa matéria sobre a vida da magnética cantora Tina Turner….

Quando conseguiu se mostrar tornou-se o que tornou-se…

E começou na abertura de um show dos Roling Stones…

O grupo dela e do marido abriu o show e depois daí….já se sabe….

Falando em marido, Tina comeu o pão que o diabo amassou…mas se livrou dos piores..

No filme sobre sua vida, ela foi convidada para ser a protagonista….respondeu ao recusar:

-Por que eu iria querer ver Ike Turner(seu ex) me espancar de novo?…

São traumas eternos…, né?!

A música de hoje é uma remake de All Green, Let’s stay togeter(Vamos ficar juntos), que ela gravou em 1983…e foi a grande virada…primeiro na Inglaterra e depois nos EUA.

Versos fundamentais dessa que é a música que mais gosto na voz de Tina (na voz de All Green também é fenomenal)

//Eu, eu estou tão apaixonado por você

//O que você quiser fazer

//Tá bom pra mim

(…)

Há mais dezenas de informações sobre essa fantástica artista do pop e do soul…o NYT já tinha preparado essa matéria preventivamente…os grandes veículos fazem isso com as personalidades do mundo e guardam, esperando o dia final…o JN de hoje se aproveitou do NYT, mas não o citou como fonte…

Este blog de fim de mundo cita o NYT…por obrigação ética…

Mas vamos à canção e a voz inesquecível de Tina Turner…

Linda demais essa música!

J R Braña B.