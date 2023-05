A tarde cai, caiu e a Lua feito princesa no céu, acima da minha casa.

Da janela, contemplo seu brilho suave e sereno…

Ilumina tudo ao redor.

Parece um farol celestial, trazendo uma sensação de calma e mistério.

Seu desenho visível pela metade desperta a imaginação..

Viajo a um mundo além do nosso.

Momento mágico…

Me conecto com a vastidão do universo…

E o infinito que nos cerca.

Isso tudo foi agorinha…

Pena que meu Motorola não ajuda…e não realça o que vi…

J R Braña B.