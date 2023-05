Gov do Acre – O governador Gladson Cameli participará na próxima terça-feira, 30, de uma videoconferência com o ministro interino dos Transportes, George Santoro, para assinatura das obras de recuperação da BR-364, no trecho entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

A garantia foi dada ao governador Gladson Cameli e ao secretário da Fazenda, Amarísio Freitas, por Santoro, na manhã desta sexta-feira, 26. Outra boa notícia recebida refere-se às obras de reconstrução do trecho, que devem ser iniciadas em 2024. A licitação da reconstrução deve ser realizada no inverno deste ano, para que as obras sejam iniciadas já nos primeiros dias do verão de 2024.

-A garantia de trafegabilidade e obras de qualidade na BR-364 para mim é causa de vida. Infelizmente a estrada passou por muitos problemas nos últimos anos (responsabilidade de Bolsonaro e da bancada federal, de maioria bolsonarista, que ficou pianinha, calada, durante quatro longos e terríveis anos… – J R Braña B), mas nunca deixei de lutar para que o governo federal retomasse as obras, e hoje recebi a boa notícia do ministro interino Santoro (…)

Grifo meu, de novo: só falta vir aquele senador bolsonarista dizer via releases chatos espalhados pelas redações que o Dnit e não sei mais quem ‘me garantiram’ que vai recuperar a BR mais importante mais importante do Acre.

J R Braña B.