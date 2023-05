✔Título – No Limiar

✔Gênero – Poesia

✔Autora – Neiva Nara Lins

✔Editora – Papoula

Vai estar disponível na Livraria Paim…Preço: mais ou menos uns R$ 30.

Em tempo: há muito não via minha prima Neiva (Filha da Tia Dila (em lembrança) e do Gerson)..encontrei-a na minha escola…ela foi lá deixar dois exemplares do seu livro para a biblioteca.

J R Braña B.