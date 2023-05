by JLab – Eis aqui, uma tese a ser examinada com atenção e sem preconceitos. Marina é uma figura singular na política brasileira. Filha de seringueiros do Acre, analfabeta até os 16 anos, sobrevivente de cinco malárias e uma hepatite, tornou-se professora, sindicalista, senadora e ministra. Marina tem estilo próprio; simples, discreta, religiosa e de convicção firme -não se rende a qualquer pressão. Sua bandeira é o desenvolvimento sustentável, que concilia o crescimento econômico, a justiça social e a preservação ambiental. Quem pensa que a ministra só liga pro meio ambiente tá enganado, ela representa uma voz diferente no cenário político nacional, questiona e propõe mudanças no paradigma de desenvolvimento econômico brasileiro. Como negociar com os países ricos? Marina sabe das dificuldades do Brasil em participar plenamente na era da globalização, sem os acordos econômicos…Nem santa nem heroína, mas perspicaz.

