oestadoacre – O edital do concurso foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, 26, e pode ser consultado no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que será a responsável pela execução das provas objetiva e de redação. As inscrições custam R$ 106,00 e vão de 30 de maio a 4 de julho. Quem quiser participar deve correr, pois o prazo é curto e a concorrência é grande. As provas serão realizadas em dez municípios do estado, mas nem todos podem ter a mesma sorte, pois se o número de candidatos for menor que 20 em Santa Rosa do Purus, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Jordão, eles serão transferidos para as cidades mais próximas. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois, um tempo suficiente para o governo formar novos policiais e tentar melhorar a segurança no estado.

PS:¹ veja o edital completo e saiba como se inscrever: http://Edital 001 – PMAC – Concurso público