Sábado 27.05

8h: Convite: 9° aniversário da Cidade do Povo em alusão ao mês das mães.

Local: Centro Comunitário da Cidade do Povo

Endereço: Rua Sansão Pereira, Qd. 23 – Cidade do Povo

10h: Convite SESACRE: Lançamento Oficial da Campanha de Multivacinacão.

Local: Em frente ao Palácio do Governo.

15h: Motociata de encerramento do Maio Amarelo.

Local: Em frente a Honda Star Motos, Via Chico Mendes

18h: Convite SEMSA: Dia D da Vacinação

Local: Praça da Revolução.

– Convidando a todos que poderem participar; hoje as 18h na praça Plácido de Castro em frente a prefeitura estaremos fazendo o lançamento da campanha de multivacinação do município de Rio Branco!