Primeiro, assista o deputado federal Marcos Feliciano, pastor neopentecostal….depois eu conto a única inverdade dita por ele sobre a ida do ministro da justiça, Flávio Dino, à CCJ da Câmara…

Bem…é verdade tudo Marcos Feliciano disse…realmente Flávio fez barba, cabelo e bigode na CCJ…deitou e rolou…

E o pastor evangélico político reconhece….mas mente sobre Flávio Dino guerrilheiro…o ministro da justiça só tem 54 anos…a guerrilha do Araguaia acabou em 74 e Flávio tinha, no máximo, uns 4 ou 5 anos de idade…como iria ser guerrilheiro com essa idade…?

Pareceu ainda que o pastor tenta se aproximar do governo….quem sabe…

