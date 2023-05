oestadoacre – O governo anunciou nesta segunda-feira (29) a autorização de 9.585 vagas para concursos públicos da Administração Pública Federal em 2023. A medida visa reforçar o quadro de servidores civis e militares, bem como atender à demanda do IBGE com as atividades do Censo Demográfico 2020.

Do total de vagas abertas, 1.444 são para cargos efetivos, distribuídos entre os ministérios do Meio Ambiente (MMA), da Ciência e Tecnologia e Inovação (MCTI) e da Fundação dos Povos Indígenas (Funai). As outras 8.141 serão temporárias para o IBGE, que realizará o levantamento populacional no próximo ano.

As autorizações foram publicadas no Diário Oficial da União, em portarias conjuntas assinadas pelos ministros da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, e do Planejamento e Orçamento (MPO). Segundo as portarias, os editais dos concursos deverão ser publicados até o final deste ano.

A secretária interina de Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho, Meri Lucas, ressalta a importância dessas contratações para o pleno funcionamento das áreas de educação, saúde e previdência, que representam aproximadamente 68% da força de trabalho da administração pública. Segundo ela, a ampliação de universidades e institutos federais demanda condições adequadas para o seu efetivo funcionamento.

A realidade dos últimos sete anos aponta para uma perda significativa de quase cem mil servidores na administração pública, decorrente de diversos fatores. Diante disso, a necessidade de fortalecer a capacidade estatal por meio do aumento da força de trabalho torna-se evidente. É fundamental garantir uma estrutura sólida e eficiente para atender às demandas da sociedade e promover o desenvolvimento do país.