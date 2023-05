Publica a revista National Geographic…..

(…)

Qual a cidade com o ar mais poluído do Brasil? Não é a que você está pensando

De acordo com o Relatório Mundial de Qualidade do Ar de 2022 do IQ AirVisual, que apresenta dados de qualidade do ar de 7.323 cidades em 131 países, regiões e territórios, a cidade com o ar mais poluído no Brasil é Acrelândia, um município do estado do Acre com pouco mais de 15 mil e 700 habitantes.

Por que uma cidade do Acre é a mais poluída do Brasil?

Entre os principais poluentes que prejudicam a qualidade do ar, a OMS aponta principalmente para o que é chamado de material particulado: um combinado de partículas de pó, sujeira, fuligem, fumaça ou líquido que, se inaladas, podem desencadear diversos efeitos na saúde.

(…)

Para classificar os municípios mais poluídos, o relatório da IQ AirVisual utiliza a média anual de PM2.5 presentes no ar, que são medidos em unidades de microgramas por metro cúbico (μg/m3). A cidade de Acrelândia registrou uma média de 23,3 μg/m3 de PM2.5 em 2022.

(…)

Por estar em região de bioma Amazônico, o relatório aponta a destruição de áreas de floresta, com desmatamento e queimadas, para transformação em pasto e outros usos da terra como os principais fatores para a poluição do ar.

Esse motivo também pode ser a explicação para a qualidade do ar das cidades que seguem Acrelândia no ranking. Em segundo e terceiro lugar do relatório de 2022 da IQ estão, respectivamente, Porto Velho, a capital da Rondônia, com uma média anual de 20,2 μg/m3 de PM 2.5; e Senador Guimard, também no Acre, cuja média anual de PM2.5 em 2022 foi de 18.7 μg/m3.

Grifo meu: haveria de ser na Amazônia, claro…muito cuidado com esse tipo de afirmação!….São Paulo(Rio, também), com tudo que se conhece é apenas a 20ª em poluição…E a minúscula Acrelândia é a Geni da poluição no Brasil…! Como levar a sério uma afirmação dessas sem que haja explicações científicas objetivas e claras…?

Grifo meu 2: IQ AirVisual (grupo suiço)….que coordena esse tipo de pesquisa…

J R Braña B.