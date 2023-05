oestadoacre – A noite do domingo (28) foi de música e emoção na Praça da Revolução, onde a Banda de Música da Polícia Militar do Acre (PM-AC) realizou um concerto em homenagem aos 107 anos do batalhão. O evento contou com a presença do prefeito Tião Bocalom, que atendeu ao convite do comandante-geral da PM-AC, coronel Luciano Fonseca, e se disse encantado com a apresentação.

O concerto teve a participação de diversos grupos musicais, como a banda mirim da escola PM-AC, o coral da Associação de Arte e Movimento do Idoso e os jovens do projeto social Amigos Solidários. O repertório variou entre clássicos nacionais e internacionais, desde a música erudita até sucessos populares.

Tião Bocalom, atento à importância da ocasião, frisou o compromisso da administração municipal em fortalecer a parceria com a polícia, em prol da segurança e do bem-estar da população. O prefeito destacou também a grandiosidade do evento, ressaltando o talento e a dedicação dos músicos, que através de suas notas musicais foram capazes de transmitir uma mensagem de respeito, união e esperança.

Uma das músicas que mais tocou o coração do prefeito foi a trilha sonora do filme Rei Leão, que lhe trouxe lembranças de seu filho falecido em 1994. “Ouvindo essas músicas aqui me lembrei do meu filho com a música do Rei Leão. Meu filho se foi em 94 com leucemia, mas ele adorava. Então foi uma viagem ao passado e muita coisa do presente também como Chitãozinho e Xororó”, desabafou.

O comandante-geral da PM-AC, coronel Luciano Fonseca, agradeceu a presença do prefeito e do público que prestigiou o concerto, que já é uma tradição no fechamento do mês de festividades em alusão ao aniversário da PM-AC.