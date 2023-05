oestadoacre – O Nubank e o Uber anunciaram uma parceria que promete facilitar a vida dos usuários da plataforma de transporte. Com a implementação do Nupay, os clientes do banco digital poderão pagar suas corridas no crédito sem utilizar seu limite pré-aprovado no cartão. A novidade é um alívio para muitos usuários que precisam se deslocar com frequência e não querem comprometer seu orçamento mensal. No entanto, é importante lembrar que o limite extra não é para todos os clientes e depende do perfil e análise de crédito. Ainda assim, a parceria entre as duas empresas promete trazer mais comodidade e segurança para os usuários do Nubank.