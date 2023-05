oestadoacre – Há duas grandes tendências que devem determinar como os alimentos serão produzidos no mundo nas próximas décadas. A primeira delas é o crescimento da população mundial. A segunda são as mudanças climáticas e a urgência por formas mais sustentáveis de produção de alimentos. A combinação de tecnologias como inteligência artificial (IA), drones e equipamentos autônomos, que caracteriza a agricultura de precisão, tem permitido o monitoramento, quase em tempo real, de fatores-chave como a saúde das plantas, as variações de temperatura, de nutrientes e da umidade do solo. As informações captadas por câmeras e sensores facilitam o controle de pragas, o planejamento do plantio e o ajuste do solo de modo mais preciso. Conhecendo a umidade e a fertilidade em cada talhão de solo, e identificando precocemente doenças nas plantas, produtores podem reduzir o uso de água, pesticidas e fertilizantes. Além disso, a aposta em tecnologias baseadas em blockchain é cada vez mais forte. Por um lado, porque abre a possibilidade de simplificação de negócios futuros, redução de custos de transação e de seguros, além da identificação de melhorias na cadeia logística.