oestadoacre – A Neo Química Arena testemunhou, na calada da noite, uma das mais memoráveis disputas entre Corinthians e Atlético-MG, pela Copa do Brasil. Vanderlei Luxemburgo, astuto, assistiu e celebrou muito uma noite de pura emoção. E com razão. Ao apito final, o placar de 2 a 0 a favor do Corinthians levou o jogo para a emocionante disputa de pênaltis, e Corinthians garantiu sua classificação.

PS¹: Emoção à flor da pele: ‘Muito obrigado Corinthians’ – OEstadoAcre.com