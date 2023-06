oestadoacre – O Pix é muito usado pelos brasileiros e se tornou muito importante pros pequenos negócios. De acordo com uma pesquisa do Sebrae e do IBGE, mais da metade dos microempreendedores individuais (MEI) usam o Pix como o principal jeito de receber o dinheiro.

Tem vários motivos pra essa preferência pelo Pix. Primeiro, porque não precisa de troco, é só transferir o valor certinho. Além disso, é bem mais fácil controlar as finanças e tomar decisões sobre o dinheiro que entra e sai, como pagar os fornecedores. E sabe o que é legal? Alguns empreendedores estão até dando descontos pra quem paga com Pix.

Mas nas micro e pequenas empresas a situação é um pouco diferente. Lá, o cartão de crédito ainda é muito usado. Sabe por quê? Porque dá pra parcelar as compras ou pagar tudo de uma vez só no fim do mês. O Pix ganhou espaço e ajuda muito os pequenos negócios…

