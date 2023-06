Do governo de São Paulo

A oferta é de 15 mil vagas de professor de ensino fundamental e médio com opções para todas as regiões do Estado de São Paulo. Oportunidades são para Biologia, Ciências, Educação Artística, Educação Especial, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia.

NSCRIÇÕES: 15/05 a 12/06

VAGAS: 15.000

