by JLab – O West Ham encerra um longo jejum de 43 anos sem título e um pouco de Brasil em Londres. A chave para essa vitória foi a assistência do brasileiro Lucas Paquetá, que com uma precisão cirúrgica encontrou seu companheiro Bowen para marcar o gol que desempatou a partida. Lucas Paquetá é o meio-campista da seleção brasileira.