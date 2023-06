EBC – Uma multidão se reuniu nas proximidades da pista do Aeroporto Gatwick de Londres, em 9 de junho de 1958, para acompanhar a inauguração oficial com a presença da Rainha Elizabeth II. O aeroporto foi o primeiro do mundo a integrar serviços aéreos, ferroviários e rodoviários.

Em 1930, o local era apenas um pequeno aeroclube. Mas, em quatro anos, tornou-se um aeródromo público com serviços aéreos regulares para Paris. Em 1935, foi construída a estação ferroviária de Gatwick e o terminal Beehive, sendo esse o primeiro terminal aeroportuário circular do mundo. Nessa época, as pistas de pouso eram de grama.

Durante a Segunda Guerra Mundial, o Ministério da Aeronáutica do Reino Unido passou a usar o aeroporto como base militar e o Gatwick só voltou a operar como aeroporto civil em 1946. Em meados dos anos 1950, foi fechado para reforma.

Até que em 1958, a Rainha Elizabeth II desembarcou no novo aeroporto Gatwick para a inauguração oficial. A soberana e o Duque de Edimburgo foram recebidos por uma guarda de honra composta por dez capitães de companhias aéreas.

Na época, a Rainha se manifestou sobre a polêmica em torno da ampliação do aeroporto e mostrou uma certa preocupação com a população dos arredores ao dizer que simpatizava com todas as pessoas cujas vidas seriam afetadas por este aeródromo e estimou que houvesse alguma vantagem compensatória para os habitantes locais.

Quase três décadas depois, em 1987, o Gatwick ultrapassou o Aeroporto Internacional John F. Kennedy, de Nova Iorque, nos Estados Unidos, e se tornou o segundo aeroporto mais movimentado do mundo.

História Hoje é um quadro da Rádio Nacional publicado de segunda a sexta-feira na Radioagência Nacional. Ele rememora acontecimentos marcantes e curiosidades de cada dia do ano. Acesse todos os episódios aqui.

História Hoje

Redação: Beatriz Evaristo

Apresentação: José Carlos Andrade

Sonoplastia: Jailton Sodré

Edição: Sheily Noleto

Publicação web: Patrícia Serrão