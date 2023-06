G1 – Assim como em outros anos, o Acre, em 2022, sofreu com as queimadas que acabam se intensificando ainda mais durante o período de estiagem no estado. E dado do projeto Acre Queimadas, que envolve diversos órgãos ambientais e pesquisadores, apontam que o ano passado foi segundo ano com maior área queimada mapeada desde 2005, quando foi registrado o ano mais crítico no estado.

(…)