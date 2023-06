O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta quinta-feira (8), a liberação de recursos no valor aproximado de R$ R$ 11 milhões para custear a saúde pública de nove municípios acreanos. O parlamentar informou que os valores são provenientes de emenda de sua autoria junto ao Ministério da Saúde.

Destacou que dentre os municípios beneficiados nesta primeira lista, destacam-se Cruzeiro do Sul que receberá cerca de R$ 4 milhões, e o município de Rodrigues Alves que será contemplado com quase R$ 2,3 milhões.

O senador esclareceu que o dinheiro será aplicado pelas prefeituras em iniciativas como campanhas de vacinação, compra de materiais descartáveis, aquisição de insumos para combate à dengue, dentre outras necessidades. Acrescentou que os recursos também promoverão o aumento da capacidade no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado.

— Parte do meu trabalho parlamentar é dedicado à melhoria da saúde pública do meu estado, o Acre, e do Brasil. Sempre defendo que nós, homens e mulheres dedicados à vida pública, devemos concentrar nossa atenção nos municípios nos quais a população mais necessita de atendimento. A saúde pública deve ser nossa prioridade máxima, pois parte significativa da população depende dos serviços públicos oferecidos pelos municípios — disse o senador.

Abaixo, seguem-se os municípios e os valores que cada um irá receber:

Capixaba – R$ 600 mil

Epitaciolândia – R$ 500 mil

Marechal Thaumaturgo – 1,128 milhões

Porto Acre – R$ 700 mil

Porto Walter – R$ 400 mil

Santa Rosa do Purus – R$ 200 mil

Xapuri – R$ 1 milhão