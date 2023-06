Gustavo Petro cansou do modelo de comunicação do seu país…

E diz no discurso abaixo que ‘a partir de agora’ haverá ‘assembleias nos municípios colombianos’ para que o governo possa fazer as mudanças que são necessárias no país.

-Os ministros que atendem ao povo…os ministros ou ministras que fizeram pouco caso …vão embora(serão demitidos).

Gustavo já deu as contas de alguns dias atrás…

Tenho falado aqui que Lula precisa comunicar com a população…ser mais incisivo…(45 deputados de extrema-direita estão pedindo o impeachment sem motivo algum, mas estão) – só rede social não resolve…e já está esgotando…

Talvez Gustavo Petro esteja dando a senha contra as tentativas de golpe no país…assista…

J R Braña B.