Dep Edvaldo Magalhães

-Estive na Comunidade São Luís, no alto rio Tarauacá, em Jordão. Foi uma viagem magnífica. Reencontrei amigos como o Manoel Barbosa. Ouvimos as reivindicações dos ribeirinhos, devidamente tudo anotado. E partimos para outra comunidade, a Redenção. Lá, participamos de um torneio de futebol. Voltamos para Rio Branco com a certeza de que ainda temos muito a fazer e seguimos lutando, teimando por dias melhores para o nosso povo!

(Foto Juan Díaz)