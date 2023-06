Folha – O pagamento da contribuição ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) dos contribuintes individuais, facultativos e donas de casa de baixa renda sobre um salário mínimo muda a partir desta quinta-feira (15), data de vencimento da GPS (Guia de Pagamento da Previdência Social) de junho, referente ao mês de maio.

(…)

A partir desta quinta e até que haja um novo reajuste no mínimo —o que costuma ocorrer todo início de ano— as contribuições mensais dos autônomos sobre o piso nacional serão de R$ 145,20 ou R$ 264, dependendo da alíquota de contribuição do profissional. Donas de casa de baixa renda pagam R$ 66.