GdA – Frente à chegada de baixas temperaturas nesta terça-feira, 13, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasd), realizou a entrega de cem cobertores nas seguintes instituições de Rio Branco: Centro Pop, Amigos do Betão, Lar Vicentino e Associação de Redução de Danos do Acre (Aredacre).

Com a temperatura marcando 16°C, a ajuda do Estado buscou aquecer pessoas em vulnerabilidade social. Um deles é Marco Aurélio, pessoa em situação de rua e acompanhado pelas ações da Aredacre, que se disse gratificado pela ajuda em um dia frio.

(…)