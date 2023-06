VEJA teve acesso ao relatório da PF sobre aparelho do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Mensagens e documentos revelam roteiro para anular as eleições

(…)

Segundo a revista, ‘O roteiro da trama foi encontrado no telefone celular do tenente-co­ronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República.’

A matéria completa de Veja, aqui

Grifo meu: Golpe tabajara…de não uns sem noções criminosos que achavam (se é verdade os dados publicados por Veja) que dar um golpe é como fazer um café numa cafeteira italiana….não é.

J R Braña B.