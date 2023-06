(…) o Progressistas filiou 120 pessoas em Manoel Urbano. O ato ocorreu na sexta-feira 16, com a presença da vice-governadora Mailza, do prefeito do município Raimundo Toscano e do secretário-geral, Lívio Verás, além de demais autoridades locais e lideranças municipais.

A vice-governadora falou sobre o objetivo do partido para os próximos anos. “O Progressistas vem fazendo um grande trabalho, a festa foi linda. Nosso objetivo é filiar mais pessoas, conquistar mandatos e trabalhar pela nossa população”, disse.

Estabelecido atualmente como o maior partido do Acre o Progressistas tem trabalhado pelo desenvolvimento econômico, político e social do Estado. O partido possui em seus quadros nove prefeitos, 38 vereadores, três deputados federais e três estaduais, além do governador do estado, Gladson Cameli e da vice-governadora Mailza Assis.

O evento faz parte da agenda de filiações que o partido vem realizando em diversos municípios neste ano.

