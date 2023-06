As inscrições para o concurso público para provimento de cargos efetivos da administração direta e indireta do município continuam abertas até às 23h59, deste dia 19 de junho. O anúncio do certame foi feito no dia 16 de maio pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, em coletiva de imprensa.

As provas objetiva e discursiva e a entrega dos títulos da administração direta serão aplicadas no dia 9 de julho e da administração indireta, no dia 16 de julho de 2023.

Dentre os cargos ofertados estão:

Técnico em Informática;

Auditor Municipal de Controle Interno;

Contador;

Procurador Municipal;

Analista Previdenciário;

Assistente Social;

Analista;

Tecnologia da Informação;

Procurador Jurídico Previdenciário

CLIQUE AQUI PARA SABER O NÚMERO DE VAGAS

CLIQUE AQUI PARA FAZER SUA INSCRIÇÃO