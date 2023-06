Veja os destaques desta terça-feira (20), da Agência de Notícias Aleac

📌Eduardo Ribeiro destaca importância de Programa Radioativo e parabeniza instituições envolvidas

📌Arlenilson Cunha destaca importância de PL que incentiva doação de sangue no Estado

📌Adailton Cruz defende amplo debate sobre terceirização da saúde “Nenhum estado que avançou na terceirização obteve bons resultados”

📌Marcus Cavalcante critica políticos que criam fatos acerca da Operação Ptolomeu

📌Emerson Jarude destaca visita à UPA da Sobral “Há muitos problemas que precisam ser resolvidos”

📌Edvaldo Magalhães cobra do governo a destinação do orçamento previsto para clubes de futebol do Estado

📌Tanízio Sá pede recuperação da estrada que dá acesso a Senador Guiomard