A reunião do Grupo do Fórum Empresarial com o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, ocorreu na tarde desta quarta-feira (21). O grupo apresentou sugestões que estão sendo tomadas para melhorias no Plano Diretor da capital, entre elas a qualificação do canal da maternidade, diminuição das invasões das áreas verdes e melhorias que ajudam na mobilidade urbana da cidade.

-Viemos apresentar sugestões de melhorias para a cidade através da revisão do plano diretor, onde a gente envolveu grandes setores da sociedade civil organizada e também instituições públicas como as universidades e federações das indústrias. O objetivo é apresentar melhorias que ajude na mobilidade urbana, no adensamento populacional da cidade que vai contribuir para melhorar a eficiência da gestão pública – explicou o coordenador da Câmera Técnica da Construção Civil, Teófilo Lessa.

O prefeito Tião Bocalom disse que a prefeitura está fazendo uma reformulação geral e moderna no plano diretor. Segundo ele essa revisão é de suma importância para a capital acreana já que existem muitos conceitos antigos e ultrapassados no velho plano diretor. O prefeito disse ainda que é preciso o poder público acompanhar a modernidade porque antes quem determinava o crescimento da cidade eram as invasões.

-Agora nós estamos entrando com novos conceitos. Conceitos de modernidade das cidades inteligentes, das cidades ambientalmente mais corretas, totalmente diferentes que se imaginava antigamente. Uma cidade que seja mais avançada, que seja mais vertical. Uma Rio Branco, que acabe com àquela história de que ela tem que crescer por invasões. Ela tem que crescer de forma planejada.”

PMRB