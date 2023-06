O antigo sonho de ribeirinhos e produtores rurais de saírem do isolamento e terem uma estrada para escoarem suas produções está sendo concretizado em mais um região do Juruá. Nesta quinta-feira (22), o presidente e o primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, Luiz Gonzaga e Nicolau Júnior, visitaram as obras da estrada que ligará as comunidades Paraná dos Mouras e Nova Cintra até Cruzeiro do Sul.

A estrada é um pedido dos deputados Luiz Gonzaga e Nicolau Júnior ao governador Gladson Cameli para tirar centenas de acreanos que moram nessas comunidades do isolamento via terrestre.

Luiz Gonzaga, que conhece de perto as dificuldades enfrentadas pelos ribeirinhos e produtores rurais da região, agradeceu ao governador Gladson e a direção do Deracre pela execução da obra.

“Quero agradecer ao governador Gladson e ao diretor do Deracre por essa obra que vai beneficiar muita gente trabalhadora. É muito importante a atuação do Deracre no Juruá, pois a expectativa do produtor é muito grande para recuperação de ramais, pontes e abertura de estradas. É isso que o produtor rural precisa”, disse Gonzaga.

Nicolau Júnior destacou o trabalho do governo do Acre, através do Deracre, de oferecer aos acreanos a dignidade em ter uma estrada asfaltada e abertura de ramais.

“O governador Gladson, que tem um coração enorme, está de parabéns por atender nosso pedido e tirar o pessoal da lama ao abrir essa estrada nessas comunidades. Ficamos felizes em ver a melhoria na qualidade de vida dos moradores do Paraná dos Mouras e Nova Cintra”, afirmou Nicolau.

A moradora da comunidade Paraná dos Mouras, Taciane Nogueira, agradeceu o empenho dos deputados e a sensibilidade do governador pela execução da obra.

“Hoje podemos dizer que não somos mais isolados. Com o asfalto na porta da casa teremos uma qualidade de vida melhor. Além do asfalto, o aterro na ponte vai impedir que as águas do rio cheguem até nossas casas alagando nossa comunidade. Só temos a agradecer aos parlamentares e ao governador Gladson Cameli”, disse.

Aleac