by JLab – VIVA São João Batista, VIVA o Caboclo!

No Brasil, a tradição católica entrelaça-se com a animação das festas juninas, e nesse contexto, celebramos o nascimento de São João Batista. Profético, ele anteviu a chegada do Messias e, com suas mãos sagradas, batizou o próprio Jesus. A data ganhou um lugar cativo no calendário comemorativo que embala o coração de toda a nação.

Mas nem só de santidades vive esta celebração, pois também é o Dia do Caboclo, o mameluco, que se cruza entre as raças brancas e indígenas que forjaram uma significativa parcela de nossa população. Os caboclos, como bandeirantes destemidos, desbravaram e consolidaram o território pátrio, numa verdadeira epopeia que se estende por séculos.

Filhos da mestiçagem, habitantes das entranhas do Brasil, ergueram-se como personagens fundamentais da construção nacional. Com firmeza, partiram em expedições, desbravando sertões hostis e estabelecendo marcos de domínio territorial. Foram eles os pioneiros que ergueram a bandeira da integração e moldaram os caminhos que hoje percorremos.

Neste dia festivo, reverenciamos a tradição católica e celebramos os caboclos, pilares dessa terra de misturas e diversidade. Que possamos sempre reconhecer a grandiosidade desse legado, honrar nossas origens e seguir trilhando os caminhos abertos pelos bravos desbravadores que nos antecederam.