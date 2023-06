A Prefeitura de Rio Branco assina nesta sexta-feira (23), às 8h, a ordem de serviço de execução da obra do prédio do Instituto de Previdência de Rio Branco (RBPrev). A sede própria do instituto terá quatro pavimentos, será construída numa área de 4 mil e 500 metros quadrados e custará R$ 13.797.624,82 com recursos próprios da prefeitura.

Data: 23/06 (Sexta-feira)

Horário: 8h

Local: Avenida Ceará, lote 280 – bairro Doca Furtado

Referência: ao lado do Mercado Francisco Marinheiro